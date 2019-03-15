Türkiye Mezunları Bakan Dimitrov’u ağırladı

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Türkiye Üniversiteleri Mezunlar Derneği dün Üsküp'teki Double Tree By Hilton Hotel'de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile buluşma kahvaltısı düzenledi.Türkiye Üniversiteleri Mezunlar Derneği Başkanı İsmail Aliji'nin selamlama konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Bakan Dimitrov, Türkiye mezunlarının iki ülke arasındaki dostluğa sağladığı katkıya vurgu yaptı. Türkiye'nin kaliteli üniversitelerinde öğrenim görerek ve ülkelerine tekrar dönen kişilerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Nikola Dimitrov, kendisinin de yurt dışında eğitim aldığını belirtti. Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Umut Lütfi Öztürk, Halkbank AD Genel Müdürü Bilal Sucubaşı, MATTO Başkanı Ajdovan Ademoski, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, MAARİF Vakfı Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, STK temsilcileri ve Türkiye mezunları katıldı.