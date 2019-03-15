Yeni Zelanda'da son dakika haberi! Cuma namazında camiye silahlı saldırı! İşte Yeni Zelanda cami saldırısı videosu

Yeni Zelanda'dan gelen son dakika haberine göre, ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor. Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek." ifadelerine yer verdi.

Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.





Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch'te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.







Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

ÖLEN VEYA YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KINAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, Yeni Zelanda saldırısını kınadı.

Kalın, "Yeni Zelanda #Christchurch'te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Yeni Zelanda'da camiye silahlı saldırının katliam görüntüleri ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

YENİ ZELANDA BAŞBAKANIN'NDAN AÇIKLAMA

Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri. Bu saldırı olan eşi görülmemiş bir şiddet eylemi' dedi.

30'u bir camide 40 kişi hayatını kaybetti.20'si ağır 48 kişide yaralandı.

"Saldırganların Hristiyan olduğu bilgisini verebilirim."

"İki saldırganın üzerinde patlayıcı da vardı"

Abdullah Ağar: "İslamofobiden beslenen Hristiyan dünyasındaki aşırılıklar aktif hale geçti"

TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR DEĞERLENDİRDİ

Yeni Zelanda ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı vaktinde silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar önemli açıklamalarda bulundu. Ağar: "Dünyayı yöneten liderler başta ABD olmak üzere ortaya koymuş oldukları yanlış siyaset ve stratejilerin bir türevi olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bu coğrafyaya yapılan müdahaleler, işgaller, istilalar, ablukalar, ambargolar ve bunun türevi olarak ortaya çıkan yükselen radikalizm bir diğer tarafıyla da islamobofiyi tetikledi ve islamofobiden beslenen hristiyan dünyasındaki aşırılıklar aktif hale geçti" ifadelerini kullandı.

YENİ ZELANDA'DA CAMİ SALDIRI ANI VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI!