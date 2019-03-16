11 STK’dan Kaşıkçı çağrısı

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ABD'de faaliyet gösteren 11 insan hakları örgütü, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Kongreye bir mektup göndererek "inisiyatif alın" çağrısı yaptı. Mektupta, Komiteden 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinin bulunması konusunda ilave adımlar atması talep edildi.Daha önce Kaşıkçı konusunda Trump yönetimine çağrıda bulunan Komite Başkanı Demokrat Eliot Engel ve Cumhuriyetçi üye Michael McCaul'a hitaben yazılan mektupta, ilgili kişilerin Komite tarafından oturuma davet edilmesinin konunun aydınlatılmasına yardım edeceği vurgulandı.