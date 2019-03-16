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7 ülkesi Trump’ı dinledi

Giriş Tarihi: 16.3.2019
7 NATO ülkesi Trump’ı dinledi
NATO ülkeleri geçen yıl savunma harcamalarını önemli ölçüde artırırken, Washington'un da aralarında yer aldığı 7 ülke ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesi için koyduğu çıtayı geçti. NATO Yıllık Raporu'na göre, ittifak üyesi 7 ülkenin 2018 yılı savunma harcaması gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini geçti. Savunma harcaması oranında ABD yüzde 3,39'la ilk sırada yer aldı. Onu en yakın yüzde 2,22 ile Yunanistan, yüzde 2,15 ile İngiltere, yüzde 2,07 ile Estonya, yüzde 2,05 ile Polonya, yüzde 2,03 ile Letonya ve yüzde 2 ile Litvanya izledi.
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7 NATO ülkesi Trump’ı dinledi
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