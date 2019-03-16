ABD, PKK/YPG’ye konvoy gönderdi

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye deki terör örgütü PKK/YPG'ye yardım gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, önceki gece Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırına yakın bölgeden görüntülendi. ABD tarafından PKK/YPG terör örgütüne gönderildiği belirtilen, üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 200 araçtan oluşan konvoy, gece saat 22.00 sıralarında, Irak yönünden Suriye'ye girdi. Konvoy, Haseke'nin Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinden geçti. Sınır hattında bulunan Nusaybin'den görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri ve kamyonlar taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.