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Cami saldırısında 3 yaşındaki İbrahim de vahşice katledildi

’da dün gerçekleştirilen terör saldırısında, hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor. Dünkü saldırının ardından sevenleri yakınlarından en ufak bir haber almak için çabalarken, Christchurch kentindeki terör saldırısının en küçük hedefi 3 yaşındaki oldu. Batı medyası ise, katili "melek çocuk" diye lanse ederken minik kurban İbrahim'den hiç söz etmedi!

Giriş Tarihi: 16.3.2019 23:49 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 23:54
Cami saldırısında 3 yaşındaki İbrahim de vahşice katledildi

Önce kayıp olduğu ifade edilen 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim'in, Nur Camisi'nde hayatını kaybettiği açıklandı.

BBC terör diyemedi, Daily Mirror teröristi melek çocuk yaptı

Mucad, saldırı sırasında babası ve ağabeyi ile birlikte Nur Camisi'nde bulunuyordu.

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Cami saldırısında 3 yaşındaki İbrahim de vahşice katledildi
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