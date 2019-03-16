İki prensin arası açıldı

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İngilizkraliyetinin yeni gelini Meghan Markle'ın aileye girmesiyle Prens Harry ve Prens William'ın arası açıldı. Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, annelerinin ölümünden bu yana birbirleriyle ters düşmeyen iki kardeşin aralarının açık olduğu iddia edildi. Prens William'ın sekiz yıl önce Kate Middleton ile evlenmesiyle bu bağın daha güçlendiği belirtilen haberde bu durumun artık değiştiği ifade edildi. Haberde, Hollywood büyüsüyle saraya gelen Markle ve Middleton arasında bir gerginlik olduğu ve bu gerginliğin benzerinin Harry ve William arasında da yaşandığı kaydedildi. Ayrıca, 8. ayına giren Markle ve Harry'nin doğumdan sonra ayrı bir eve çıkacağı ileri sürüldü.