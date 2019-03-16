Kudüs Müftüsü’nden Araplara ‘İsrail hutbesi’

BUGÜN NELER OLDU

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, "Mescidimiz (Aksa) işgal altındayken ve işgalcilerin postallarıyla kirletiliyor iken nasıl olur da onlarla (İsrail) yakınlaşırsınız?" dedi. Mescid-i Aksa'da dün okunan cuma hutbesinde, İsrail'le son dönemde yakınlaşma yoluna giden Arap ülkelerine uyarıda bulunuldu. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın işgal altında olduğunu vurgulayan Şeyh Hüseyin, Aksa'nın her gün işgal güçlerinin postallarıyla kirletildiğine dikkati çekti. Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve bölünmeyeceğini vurgularken Filistinlilere de "İsrail'in provokasyonlarına gelmemeleri" çağrısında bulundu.