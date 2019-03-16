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Müftüsü’nden Araplara ‘ hutbesi’

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Kudüs Müftüsü’nden Araplara ‘İsrail hutbesi’
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, "Mescidimiz (Aksa) işgal altındayken ve işgalcilerin postallarıyla kirletiliyor iken nasıl olur da onlarla (İsrail) yakınlaşırsınız?" dedi. Mescid-i Aksa'da dün okunan cuma hutbesinde, İsrail'le son dönemde yakınlaşma yoluna giden Arap ülkelerine uyarıda bulunuldu. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın işgal altında olduğunu vurgulayan Şeyh Hüseyin, Aksa'nın her gün işgal güçlerinin postallarıyla kirletildiğine dikkati çekti. Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve bölünmeyeceğini vurgularken Filistinlilere de "İsrail'in provokasyonlarına gelmemeleri" çağrısında bulundu.
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Kudüs Müftüsü’nden Araplara ‘İsrail hutbesi’
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