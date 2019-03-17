Belçika istihbaratından "aşırı sağ silahlanıyor" uyarısı

Belçika İstihbarat Servisi (VSSE), Batı Avrupa'da aşırı sağın şekil değiştirmeye başladığını ve bazı aşırı sağcı grup liderlerinin "militanlarına atış eğitimi almaları, yasal ya da yasa dışı yollardan silah edinmeleri çağrısında bulunduğunu" belirtti.

VSSE'nin kamuya açtığı bilgilere göre, Batı Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Belçika'da da aşırı sağ mevcut. Bununla birlikte, aşırı sağın doğasında köklü değişiklikler gözleniyor.

Aşırı sağla bağlantılı kişiler, gruplar ve ideolojileri gözlemleyen VSSE, söz konusu grupların Nazizm'e hayranlıklarını gizlemediklerini, şiddet kültürünü benimsediklerine işaret ediyor. İstihbarat değerlendirmesinde, özellikle 2015 ve 2016 yıllarındaki göçmen krizinden bu yana, aşırı sağ çevrelerinde İslam ve göçmen karşıtlığının ana konular haline geldiği belirtilerek, Finlandiya merkezli "Odin'in Askerleri" gibi sivil gruplar, yeni aşırı sağcı topluluklara tipik örnek olarak gösterildi.

"BEYAZ YAKALI AŞIRI SAĞ"

Radikal sağın form değiştirmeye başladığını belirten VSSE, bu yeni şekli ise "beyaz yakalı aşırı sağ" olarak nitelendirdi.

Özellikle eğitimli gençler arasında rağbet gören "beyaz yakalı aşırı sağa" örnek olarak, Fransa'daki "Kimlikçi Nesil (Generation Identitaire)" ve Almanya'daki "Alman Kimlikçi Hareketi (Identitare Bewegung Deutschland)" gibi gruplar sıralandı.

VSSE, bu grupların medya aracılığıyla söylemlerine dikkati çekmeye çalıştığına işaret ederek, yeni aşırı sağcıların ayrıca "Avrupa'nın Hristiyan kimliğinin" savunuculuğuna soyunduğunu vurguladı.

İstihbarat bilgilerinde, Belçika'da örgütlenen aşırı sağcı "Kalkan ve Dostlar (Schild en Vrienden)" grubunun istihbaratın radarına girdiği aktarılarak, söz konusu grubun çok farklı kesimlere hitap ettiği ifade edildi. Bunlar arasında sağ-muhafazakar, demokratik ve şiddeti desteklemeyen, ırkçı ve Neonazi düşünceleri destekleyen kesimler bulunduğu kaydedildi.

"AŞIRI SAĞCI GRUPLAR SİLAHLANIYOR"

Belçika istihbaratına göre, dikkati çeken bir başka husus ise aşırı sağcılardaki "silahlanma eğiliminin artması" oldu.

Bu kapsamda, Batı Avrupa'daki bazı aşırı sağcı grup liderleri "militanlarına atış eğitimi almaları, yasal ya da yasa dışı yollardan silah edinmeleri çağrısında bulunduğu" aktarıldı.

VSSE, aşırı sağcıların silahlanmalarına gerekçe olarak, "İslam ile Hristiyan Avrupa arasındaki sosyal çatışmanın kaçınılmaz hale gelmeye başladığı ve buna hazırlıklı olmaları gerektiği" savını öne sürdüklerini belirtti.

Öte yandan, VSSE, sosyal medya ve internetin söz konusu aşırı sağcı söylemlerin yaygınlaşmasına hız kazandırdığı, propaganda ve taraftar kazanma için önemli araçlar haline geldiği" değerlendirmesinde bulunarak, "Aşırı sağcı bir grubun Facebook'taki bazı mesajlarının çok sayıda beğeni alabildiğini" kaydetti.

"ÜNİVERSİTELERDE ÖRGÜTLENİYORLAR"

Brüksel Bölge Parlamentosu Bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beyaz yakalı aşırı sağ dediğimiz üniversite mezunu, kılık kıyafetiyle Neonazileri andırmayan gençlerden oluşuyor. Daha çok kimlikçi söylemi öne çıkartıyorlar. Klasik ırkçılıktan çok farklı bir boyuta geldi ırkçılık ve maalesef alıcı buluyor. Hristiyan söylemi ve öz Flamancılık gibi söylemleri ön plana çıkartıyorlar." diye konuştu.

Özdemir, Belçika'da söz konusu yeni aşırı sağcı kesimlerin siyasi partiler içinden değil, halkın içinden konuştuğunu belirterek, "Bu kişilerin yaş ortalaması 22. Üniversitelerde örgütleniyorlar. Bu da tehlikenin boyutunu artırıyor." dedi.

İstihbarat raporunun kamuya açık olmasını olumlu bulduğunu belirten Özdemir, "Ancak hükümet hiçbir önlem almıyor." ifadesini kullandı.