İkiyüzlü batı medyası terörist diyemedi

BUGÜN NELER OLDU

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Yeni Zelanda'da 49 Müslümanın hayatını kaybettiği katliam için "terör saldırısı" ifadesini kullanmazken, İngiliz Daily Mirror gazetesi de küçüklük fotoğrafını yayımladığı terörist için "melek çocuk" dedi. 6 kişinin öldüğü 22 Mart 2017 Londra saldırısı için "terör" ifadesini kullanan BBC'nin 49 Müslümanın öldüğü katliam için bu değerlendirmeyi yapmaması tepki çekti. Le Figaro, Paris'te 13 Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirirken, camilerdeki Müslümanları hedef alan katliamı terör saldırısı olarak görmedi. Le Parisien gazetesi de yayımladığı haberlerde terör saldırısı ifadesini kullanmadı. ABD basını da "terör" diyemedi. Terör saldırısı yerine "silahlı saldırı", terörist için de "şüpheli", "silahlı saldırgan", "silahlı kişi" ifadeleri kullanıldı. Irkçılığa vurgu yapılırken İslamofobi'den ise hiç bahsedilmedi.Tarrant'a"terörist" diyemeyen hatta "Melek gibi çocuk nasıl aşırı sağcı katile dönüştü" başlıkları atan Batı medyasına en büyük tepkiyi şarkıcı Ricky Martin gösterdi. Martin sosyal medyada "Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürüyor. Tüm uluslararası medya onu radikal olarak nitelendirirken 'terörist' diyemiyor. Neden? Çünkü o bir Müslüman değil" mesajını paylaştı. Mesaj binlerce beğeni aldı.