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Türk Heyeti 'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e ulaştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 17.3.2019 09:42
Türk Heyeti Yeni Zelanda'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch'e kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan özel CAN uçağı yerel saat ile 18 sularında Christchurch Havalimanı'na indi.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu'nun yarın saldırının gerçekleştiği bölgelerde incelemeler yapması bekleniyor.

'MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Terör saldırısı ile ilgili güncel bilgileri paylaşmak için basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Türkiye'den heyet gelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ardern, ''Türkiye'den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, onları bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

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Türk Heyeti Yeni Zelanda'da
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