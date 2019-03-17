‘Yalnız kurt’ olmadığını mahkemede gösterdi

BUGÜN NELER OLDU

Terörist Brenton Tarrant, dün sabah ilk kez hakim karşısına çıktı. Teröristin tutukluluk hali 5 Nisan'a kadar uzatıldı. Yoğun güvenlik tedbirleri altında getirildiği mahkemede kefaletle serbest kalma talebinde bulunmayan teröristin, 'beyaz ırkın üstünlüğünü' savunan ırkçı 'White Power' hareketini yapması dikkat çekti. Batı medyası Tarrant'ı 'yalnız kurt' olarak tabir edilen bireysel eylemci olarak gösterse de güvenlik uzmanlarına göre Tarrant 2011'de Norveç'te Anders Brevik'in 77 kişiyi katletmesinden bu yana dünyanın dört bir yanında yayılan uluslararası ırkçı hareketin üyesi. Manifestosunda geçen terimlerde birçok ırkçı grup tarafından kullanıyor.