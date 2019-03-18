Eylemciler tv binasını bastı

BUGÜN NELER OLDU

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda, göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Bu hafta 15'incisi düzenlenen protestoya katılan göstericiler, Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girerek canlı yayına bağlanmak istedi. Binaya girenler arasındaki Sırp milliyetçisi, "Dveri" Hareketi Başkanı Bosko Obradovic, RTS üzerinden "5 milyondan yalnızca biri" eylemçilerinin taleplerini duyurmak istediklerini söyledi. Ancak jandarma ve polis ekipleri,binaya girmeye çalışan göstericilere müdahale etti.