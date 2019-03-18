Gazze'de İsrail ablukası protesto edildi

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti üyesi Yasir Halef gösteride yaptığı konuşmada, İsrail tarafından yıllardır uygulanan ablukanın toplu cezalandırma olduğunu ifade ederek, "İnsanlığa karşı bir suç olan bu adaletsiz abluka artık kabul edilemez." dedi.

İsrail'den yeni işgal hamlesi

BM VE ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail tarafının, ayrıca "ateşkes anlaşmasını da yok saydığını" vurgulayan Halef, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma ateşkese bağlı kalması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

SAVUNMASIZ SİVİL BARIŞÇIL GÖSTERİLERE SALDIRIYORLAR

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İSRAİLLİLERLE GÖRÜŞME İDDİALARINA HAMAS'TAN YALANLAMA GELDİ

Öteyandan Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrailli üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptığını yalanladı.

Hareketin sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, Hamas yetkilileri ile İsrailliler arasında Kahire'de görüşmeler yapıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Kasım, bu tür yalan haberlerin gündem yapılmasını, hareketin imajını zedeleme yönündeki umutsuz çırpınışlar olarak nitelendirdi.

"Independentarabia" sitesinde önceki gün yer alan haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman'ın, aralarında Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk'un da olduğu Hamas yetkilileriyle geçen hafta Kahire'de görüştüğü öne sürülmüştü. Haberde, söz konusu görüşmenin Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in arabuluculuğunda gerçekleştiği kaydedilmişti.

Mısır, Katar ve BM, bir süredir Filistinli gruplar ile İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyor.