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İngiliz polisi: Bıçaklama olayı ırkçı bir saldırıydı

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 09:49

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere'nin Surrey kentinde meydana gelen bıçaklı saldırının terör şüphesi içerdiğini açıklayan İngiltere polisi, olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

Surrey'in Stanwell semtinde cumartesi akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda, 19 yaşındaki bir genç yaralandı. Adı açıklanmayan gencin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili 50 yaşındaki bir adam gözaltına alınırken Surrey polisi, olayın aşırı sağ kaynaklı bir terör saldırısının bütün izlerini taşıdığını açıkladı.

İngiltere polisi ırkçı bir saldırı olduğu gerekçesiyle olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

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İngiliz polisi: Bıçaklama olayı ırkçı bir saldırıydı
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