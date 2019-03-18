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Komşu askerlik süresini düşürüyor

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019
Komşu askerlik süresini düşürüyor
Yunanistan'ın en önemli gündem maddelerinden biri olan askerlik süresi tartışmaları son buluyor. Parlamento'ya sunulması beklenen yeni yasa tasarısında askerlik süresinin azaltılmasını içeren düzenleme de oylanacak. Mevcut kanunlara göre Yunanistan'da üç ve dört kardeşli ailelerde sadece en büyük kardeş kısa dönem askerlik yapabiliyor. Yeni düzenleme ile 3 veya 4 kardeşli ailelerde her kardeş Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde 9, Kara Kuvvetleri'nde ise 8 ay olmak üzere kısa dönem askerlik yapabilecek.
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Komşu askerlik süresini düşürüyor
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