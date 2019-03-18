Kongo’da yük treni raydan çıktı; 24 ölü, 31 yaralı

Kongo'da içinde kaçak yolcuların da bulunduğu bir yük treni raydan çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu en az 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Kasai bölgesinde bulunan Bena Leka şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, yük treninin içinde çok sayıda kaçak yolcu bulunduğu, kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve acil durum ekibinin gönderildiği belirtildi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, kaza sonucu çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 24 kişi hayatını kaybetti ve 31 kişi de yaralandı. Ayrıca polis, vagonların hala devrilmiş olduğunu, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve bu yüzden de bu sayılarda değişiklik olabileceğini de belirtti.