Kritik tanığın ölümüne soruşturma

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İtalya'da eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Bunga Bunga partilerine katılan Faslı model Imane Fadil'in bu partiler hakkında açılan davada ifade vermeden hemen önce radyoaktif madde zehirlenmesinden ölmesiyle ilgili cinayet soruşturması açıldı. Ölümün 1 Mart'ta gerçekleştiği ortaya çıktı. "18 yaşından küçük bir seks işçisi ile birlikte olmaktan" 2012 yılında Berlusconi hakkında açılan davada tanık olan Fadil'in eski başbakanın rüşvetten yargılandığı bir başka dava ile ilgili ise savcılara deliller vermek üzere olduğu öne sürüldü.