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Kritik tanığın ölümüne soruşturma

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Kritik tanığın ölümüne soruşturma
İtalya'da eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Bunga Bunga partilerine katılan Faslı model Imane Fadil'in bu partiler hakkında açılan davada ifade vermeden hemen önce radyoaktif madde zehirlenmesinden ölmesiyle ilgili cinayet soruşturması açıldı. Ölümün 1 Mart'ta gerçekleştiği ortaya çıktı. "18 yaşından küçük bir seks işçisi ile birlikte olmaktan" 2012 yılında Berlusconi hakkında açılan davada tanık olan Fadil'in eski başbakanın rüşvetten yargılandığı bir başka dava ile ilgili ise savcılara deliller vermek üzere olduğu öne sürüldü.
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Kritik tanığın ölümüne soruşturma
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