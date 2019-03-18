May, Brexit anlaşmasını bir kez daha parlamentonun onayına sunacak

Elizabeth Piper / Kate Holton

LONDRA, 18 Mart (Reuters) - İngiltere Başbakanı Theresa May hükümeti iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını bu hafta bir kez daha parlamentonun onayına sunacak.

Parlamento geçen hafta yapılan oylamada Brexit'in ertelenmesini onaylamıştı. Kabul edilen önergeye göre, 20 Mart'a kadar parlamentodan Brexit anlaşması geçmesi durumunda; İngiltere AB'den çıkış tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesi talebinde bulunacak. 20 Mart'a kadar anlaşmanın geçmemesi durumunda ise daha uzun vadeli bir erteleme arayışına girişilecek.Her iki erteleme talebinin de 27 AB üyesi ülke tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

May Perşembe günü yapılacak AB liderler zirvesine Brexit'in ertelenmesi karşılığında anlaşmayla gitmek istiyorsa, parlamentonun onayını alması için yalnızca üç gün süresi bulunuyor.

İngiltere'nin ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, May'in Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanmaması halinde, May hükümetine yönelik bir kez daha güven oylaması başlatabileceğini belirterek baskıyı artırdı.

İngiltere'nin referandumda AB'den ayrılma lehine oy vermesinden bu yana neredeyse üç yıl geçmesine rağmen, AB'den nasıl ve ne zaman ayrılacağı hala netleşmedi.Anlaşmasız Brexit'den, Brexit'in gerçekleşmemesine kadar birçok sonuç hala mümkün.

May, parlamentonun Brexit anlaşmasını bu hafta da reddetmesi halinde, İngiltere'nin uzun bir gecikmeyle karşı karşıya kalabileceği ve Mayıs ayında yapılacak Avrupa parlamentosu seçimlerine katılmak zorunda kalacağına dair uyarıda bulundu. May bu uyarısı sonucunda anlaşmaya muhaliflerin bir kısmının desteğini almış görünüyor.

Ancak maliye bakanı Philip Hammond, hükümetin henüz yeterli muhalifin desteğini almadığını söyledi.