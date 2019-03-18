Şehit sayısı 50’ye yükseldi

BUGÜN NELER OLDU

Cuma günü meydana gelen cami saldırılarında ölenlerin sayısı, Sayısı 50'ye yükseldi. Terör saldırısında yaralananlardan 2'sinin durumu kritik olmak üzere 36'sının tedavisi sürüyor. Yeni Zelanda Başbakanı, kurbanların isminin yer aldığı listenin henüz oluşturulmadığını, en kısa zamanda açıklanacağını belirtti.Suriye'deki iç savaştan kaçarak Yeni Zelanda'ya sığınan mültecilerden Halid Mustafa ve 16 yaşındaki oğlu Hamza da terör saldırısında hayatını kaybetti. Dişçilik eğitimi alan Bangladeşli Muhammed Hak'ın da camide hayatını kaybedenler arasında olduğu sanılıyor.Hayatını kaybedenler arasında felçli kocasını teröristten kurtarmak isteyen Husna Ara Parvin ve kardiyolog Amjad Hamid de bulunuyor. Hindistanlı Ansi Karippakulam Alibava ve yine Hindistanlı Müslüman Vora Ramiz'in de kayıp olduğu duyuruldu. Hindistanlı mühendislik öğrencisi Ferhac İhsan'ın da terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında olduğu tahmin ediliyor. Kuveytli girişimci ve Yeni Zelanda'nın salon futbolu milli takımının kalecisi Atta Elayan, Pakistanlı Seyid Cihandad Ali, BAE'den Hüseyin Umari, Mısırlı Usame Adnan, Kemal Derviş ve Canturbury Üniversitesinde görev yapan Öğretim Üyesi Harun Mahmud'un da kayıplar arasında olduğu bildirildi.Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü ve Avustralya'nın Sydney kentindeki Opera Binası da Yeni Zelanda'daki terör saldırısını anmak üzere ışıklandırıldı.