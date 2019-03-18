Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırıları

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınları için 7,4 milyon dolar bağış toplandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, cuma günü Christchurch kentinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 50 kişinin aileleri için internet üzerinden toplanan bağışların 7,4 milyon doları geçtiği kaydedildi.

Yaklaşık 70 bin bağışçının "Givealittle" isimli internet sitesinden yaptığı bağışların 5,4 milyon doları bulduğu belirtildi.

Başka bir internet sitesi "LaunchGood" üzerinden de 2 milyon dolar toplandığı ifade edildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.