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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'daki darbe girişimiyle ilgili, "Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." ifadelerini kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2019 20:18 Güncelleme Tarihi: 30.4.2019 22:58
Başkan Erdoğan'dan Venezuela mesajı

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Halkın egemen olduğu, başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Başkan Erdoğan'dan Venezuela mesajı
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