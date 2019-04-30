Japonya’da imparator tahtı oğluna bırakıyor

BUGÜN NELER OLDU

Japon İmparatoru Akihito (85), 1989'da devraldığı tahtı bugün en büyük oğlu Velihat Prens Naruhito'ya devrediyor. Bugün düzenlenecek törenle 59 yaşındaki Prens Naruhito, İmparator olacak. Yeni imparatorluk dönemi düzen ve uyum anlamına gelen "Reiwa" ismiyle anılacak. Ülkede 200 yıl sonra ilk kez tahttan çekilecek imparator olacak Akihito'nun dönemi "Heisei / barışa ulaşmak" anlamına geliyor. İmparator, Tokyo'daki Gakushuin Üniversitesi'nde tarih okuduktan sonra 1983-1985 arasında Oxford Üniversitesi'nde Thames Nehri'nin ulaşım tarihi dersini aldı. Ardından su yollarıyla ilgili doktorasını yaptı.