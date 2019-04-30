NASA'dan kritik uyarı

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine ABD'nin başkenti Washington DC'de katıldığı bir konferansta çok konuşulacak açıklamalara imza attı.Gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden birisinin meteorçarpma riski olduğunun altını çizen Bridenstine, "Bizim neslimiz böyle bir olaya tanıklık edebilir" dedi.Göktaşlarına karşı NASA geçtiğimiz yıl düğmeye basmış, gezegenimize çarpa riski olan göktaşlarına karşı mücadele için yeni bir silah geliştirmişti.Gezegenimizin yörüngesinde bulunacak bir uzay aracına entegre edilen sistemin adı DART (Double Asteroid Redirection Test) olarak açıklanmıştı.