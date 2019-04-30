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Rusya'dan açıklaması

, 'daki darbe girişimine yönelik, "Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 30.4.2019 20:31
Rusya'dan Venezuela açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da radikal muhalefetin yeniden çatışma yöntemine başvurduğu hatırlatılarak, "Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir." ifadesi kullanıldı.

Venezuela'nın karşılaştığı sorunların ön şartsız ve sorumlu bir müzakere süreci ile çözülmesinin gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Her türlü işlem, yalnızca anayasaya uygun olarak ve tahrip edici dış müdahale olmaksızın, yasal alan çerçevesinde gerçekleştirilmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.


Açıklamada, ülke vatandaşlarının iç anlaşmazlıklarını siyasi ve medeni yollarla kendilerinin çözmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, ülkenin diyalog yoluyla istikrara kavuşmasını desteklemek için en yakın komşular da dahil olmak üzere uluslararası topluluğun tüm üyelerine çağrıda bulunulduğu kaydedildi.
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Rusya'dan Venezuela açıklaması
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