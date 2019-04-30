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'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

darbe girişimi karşısında gösterdiği "Kararlı ve açık destek" için Türkiye Cumhurbaşkanı 'a teşekkür etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2019 23:02 Güncelleme Tarihi: 30.4.2019 23:23
Venezuela'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Venezuela'daki darbe girişimini kınayan açıklamalarını paylaştı.

Açıklamalar karşısında memnuniyetini dile getiren Arreaza "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uluslararası hukuka ve barışa verdiği kararlı ve açık destek ile Venezuela'daki demokrasiye gösterdiği saygı için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Venezuela'da darbe girişimi İşte son gelişmeler

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkın egemen olduğu, başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başkan Erdoğan'dan Venezuela mesajı

- DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

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Venezuela'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
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