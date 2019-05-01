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Öğrencilerin stresini bu köpekler alacak

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Giriş Tarihi: 1.5.2019
Öğrencilerin stresini bu köpekler alacak

İngiltere'deki Middlesex Üniversitesi'nin personel kadrosuna alınan 5 köpek, öğrencilerin stres ve anksiyetelerini alması için görevlendirildi. Stres gideren hayvanlar listesinin başında yer alan köpekler, öğrencilerle iletişime geçerek onların sakinleşmesinde yardımcı olacak. Üniversite yetkilisi Fiona Suthers, üniversite kadrosuna katılan 5 Labrador cinsi köpek için "Bu köpekler gerçekten insanların stres seviyelerini düşürüyor. Bir köpeğin sınıfın bir köşesinde yatarak yarattığı etkiyi tarif etmek imkânsız" diye konuştu.

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Öğrencilerin stresini bu köpekler alacak
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