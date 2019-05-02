Deniz üzerinde 36 kilometre

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Körfez ülkesi Kuveyt, ülkeyi uluslararası bir ticaret merkezi haline getirecek dünyanın en uzun köprülerinden birinin açılışını yaptı. Kuveyt'in on üçüncü emiri Şeyh Caber'in adını taşıyan köprünün açılışına Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon ve Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher katıldı. 5 yılda tamamlanan köprünün maliyetinin 3.6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 36 kilometre uzunluğundaki köprü Doha ile Kuveyt ve Subbiyah bölgesi arasında ulaşımı sağlayacak. Ülkenin Kuzey Doğu'sunda yer alan Subiyah bölgesinde 25 kilometre karelik bir alanda İpek Şehir (Madinat Al Hareer) adıyla yerleşim, ekonomi, eğlence, ticaret, eğitim, sağlık ve kültür merkezi olacak çok maksatlı bir şehir kuruluyor. 25 yılda tamamlanması öngörülen proje için 132 milyar dolar bütçe ayrılmış durumda. Şeyh Caber Köprüsü, Fransa merkezli SYSTRA mühendislik grubu tarafından tasarlandı ve Güney Koreli Hyundai Engineering and Construction tarafından yapıldı.