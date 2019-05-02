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'na hazırlanıyor! Binlerce kişi tahliye edildi

'ı vurması beklenen nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 2.5.2019 11:54
Hindistan Fani Kasırgası'na hazırlanıyor! Binlerce kişi tahliye edildi

Hindistan'ı vurması beklenen Fani Kasırgası nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor. Hindistan'ın doğu kıyılarına yaklaşan Fani Kasırgası nedeniyle hazırlıklar sürüyor. Binlerce kişinin tahliye işlemi devam ediyor. Saatte 200 kilometreyi aşan hızla ilerleyen kasırganın Hindistan'ın Orissa eyaletine doğru ilerlediği, yarın karaya ulaşacağı belirtiliyor. Andhra Pradeş ve Tamil Nadu eyaletlerinin de kasırga öncesinde alarma geçtiği bildirildi. Orissa eyaletinin Puri şehrinin kasırgadan en çok etkilenen yer olacağı belirtiliyor. Puri'de bulunan 858 yıllık Jagannath tapınağının kasırgada tahrip olmasından endişe ediliyor.
Yetkililer yaklaşık 800 bin kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiğini belirtiyor. 100 bin kişinin ise Puri şehrinden tahliye edileceği, kasırganın en çok bu şehri vuracağı belirtiliyor. Bölgede tüm okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verildi.
Fani Kasırgası, son 30 yılda ülkenin doğu sahillerini vuran dördüncü kasırga olacak.
Öte yandan 2017'de Ockhi Kasırgası 200'den fazla kişinin ölümüne neden olmuş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Hindistan Fani Kasırgası'na hazırlanıyor! Binlerce kişi tahliye edildi
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