Anneler Günü hediyesi: Hayat

BUGÜN NELER OLDU

ABD'liCasey Flory, bu yıl annesine Anneler Günü hediyesi olarak böbreklerinden birisini verdi. Flory'nin annesi 60 yaşındaki Debbie Harker'a aralıkta böbrek rahatsızlığı teşhisi konuldu. Doktorlar Harker'a her gün diyalize girmesini, uzun dönemdeyse böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Kansas eyaletinin Eudora kentinde yaşayan Harker, böbrek nakli olmak için sıraya girdi. Ancak Flory, ortalama bekleme süresinin 3-5 yıl olduğunu öğrenince harekete geçti. Flory'nin doğru donör olduğunun ortaya çıkmasının ardından anne-kız ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrasında konuşan Harker, "Kızım bana yaklaşan Anneler Günü hediyesini, hatta bundan sondaki tüm yaşgünü ve yılbaşı hediyelerini de verdi. Çok mutluyum" dedi.