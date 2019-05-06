Esed rejiminden silahtan arındırılmış bölgeye sızma girişimi

ÖSO'ya bağlı Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin bileşenlerinden Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, sabah erken saatlerde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında, Hama'nın kuzey kırsalındaki Kifrenbude ilçesine bağlı El Çenabire köyüne ilerlemeye çalıştığını söyledi.

Raşit, "Muhalifler olarak orta ve hafif silahlarla tuzak kurduk. Çok sayıda rejim unsuru ve İranlı milisi etkisiz hale getirdik. Şu an rejim olay yerine zırhlı personel taşıyıcı nakli için anons yapıyor." diye konuştu.

Rejime ait savaş uçakları da kara saldırılarına destek veriyor. Çatışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Söz konusu bölgede, Gab Ovası'na ve Hama'nın kuzey kırsalındaki yerleşimlere hakim Osman Tepesi (Tel Osman) bulunuyor.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.