İdlib’de 5 günde 69 ölü

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Rusya'nındesteklediği Esad rejimine bağlı Suriye ordusu, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, cumartesi günü milislerin kontrolü altında bulunan bölgelere en az 110 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bunun yanı sıra helikopterlerle en az 50 varil bombası atıldığı ifade edildi. Cuma sabahından bu yana düzenlenen hava saldırılarında 3'ü çocuk 22 sivilin hayatını kaybettiği ve 60'dan fazla sivilin yaralandığı kaydedildi. Gözlemevi, geçen haftaki saldırılarda 69 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.