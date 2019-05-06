İlham veren anneler Mom Talks’ta buluştu

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Ebeveynliğineğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan MomTalks 2019, ebebeynleri ve uzmanları bir araya getirdi. Uğur Okulları ana sponsorluğunda Grand Pera Emek Sahnesi'nde "Gelecek anneden başlar" sloganıyla üç yıldır düzenlenen MomTalks'ta; "İlham Veren Anneler", "Şefkatli Aile, Şefkatli Toplum", "21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek" ve "Hayal Kuran Anneler" oturumlarıyla ilham veren hikâyeler konuşuldu. Etkinlikte Doğa Rutkay, Tuluhan Tekelioğlu, Esra Akkaya, Aslıhan Onaran, Hande Birsay, Arzu Erkan Yüce, Mümin Sekman, Mehmet Şakiroğlu, Deniz Bayramoğlu, Akan Abdula ve Judith Malika Liberman gibi isimler konuşmacı olarak yer aldı. MomTalks'un fikir annesi Dr. Bahar Eriş, "Şiddetin panzehiri şefkat. Şefkatli bir toplum, şefkatli bir aile ortamında başlar. Şefkatli bir aile ortamı da, şefkat duygusunu bilen ve beslemeye çalışan anne babalarla mümkün" dedi. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise "Çocuklarımızı geleceğe donanımlı bireyler olarak yetiştirmek büyük önem taşıyor. Onlara beş dil ve iki beceri kazandırmak gerekiyor. Nedir bu beş dil ve iki beceri, anadili, matematik, İngilizce, teknoloji ve insanlık dili. Bunlara sanat ve spor becerilerini de eklemek gerekir" diye konuştu.