İsrail sivillere bomba yağdırdı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de içinde bulunduğu binayı hedef almasına Türkiye'den ve dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, önceki akşam gerçekleştirilen, en az 220 noktayı hedef alan saldırılarda 23 Filistinli şehit oldu.

AA'nın ofisinin bulunduğu binada yaşayan 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ilk tepki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan cumartesi akşamı Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaştığı mesajında "İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir" dedi.

Hemen ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne artan İsrail saldırılarına karşı uluslararası toplumdan Filistin halkının korunması için himaye talep etti. Hamas ise, Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgelerindeki binalar ile sivilleri hedef almasının "savaş suçu" olduğunu belirtti.

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DÜNYA AYAĞA KALKTI

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ise Gazze Şeridi'nde artan gerginliğin bir an önce son bulması için İsrail ve Filistinli gruplarla itidal çağrısında bulundu.

Arap Birliği de BM, Orta Doğu Dörtlüsü ve dünyadaki insan hakları kuruluşlarına Filistin halkının himaye altına alınması çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ise uluslararası toplumu söz konusu saldırıları durdurmaya çağırdı. Pek çok uluslararası haber ajansı da saldırıyı kınadı.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne önceki gün başlattığı alçak saldırıların devam edeceği tehdidini savunurken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı saldırılarda 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 23 Filistinlinin şehit olduğunu, 154 kişinin yaralandığını açıkladı.



"MASUM HALK HEDEF ALINDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsrail'in pervasızca sivil halkı hedef alan saldırıları kabul edilemez. Mazlum Filistin halkının sesini dünyaya duyuran @anadoluajansi ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter'dan verdiği mesajda "İsrail'in, masum halkı hedef alan şiddetini ve sadece Gazze'deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA'ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum" dedi. Albayrak, ramazan ayı öncesi Gazze'deki sivil insanlara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanısıra, pek çok bakan da kınama ve taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı ise yayımladığı mesajında saldırıyı kınayarak uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet etti.