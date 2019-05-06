'İsrail'in Gazze'ye saldırısı BMGK sözleşmesinde kuvvet kullanma yasağına aykırı'

Uluslararası Hukukçular Birliği, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırısının, milletlerarası hukuka, Birleşmiş Milletler sözleşmesindeki kuvvet kullanma yasağına açıkça aykırı olduğunu bildirdi.

Uluslararası Hukukçular Birliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 4 Mayıs'ta Gazze'ye hava saldırısıbaşlattığı, bu saldırı sırasında, Türkiye'nin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansının bulunduğu binaya da roket atıldığı, binada bulunanların, İsrail'in attığı ilk füzede binayı terk etmeleri nedeniyle ölen kimsenin olmadığı hatırlatıldı.

İsrail'in, bu füzeden sonra 4 füze daha attığı, Anadolu Ajansının bulunduğu binanın tamamen yerle bir olduğu anımsatılan açıklamada, bu saldırıdan 1,5 saat sonra, Yardımeli Derneği başta olmak üzere, insani yardım kuruluşlarının hedef alındığı, füze saldırıları sonucunda Gazze'de, sivillerin öldüğü, yaralanmış ve çok sayıda sivil yerleşim yerinin yerle bir edildiği belirtildi.

İsrail ordusunun bu saldırısının, milletlerarası hukuka, Birleşmiş Milletler sözleşmesindeki kuvvet kullanma yasağına açıkça aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BMGK, İSRAİL'İN İŞGAL ETTİĞİ TOPAKLARI TERK ETMESİ YÖNÜNDE DEFALARCA KARAR VERMİŞTİ"

"İsrail, bu yasağa rağmen, Filistin topraklarını işgal etmiş, işgal ettiği alanları, sürekli genişletme çabası içinde olmuştur. Yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşayan Filistin halkının işgale karşı direnişlerine, ağır silahlarla cevap vermişlerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in işgal ettiği topakları terk etmesi yönünde defalarca karar verdiği halde, ABD'nin vetosu nedeniyle bu kararlar uygulanamamıştır.

Anadolu Ajansının bulunduğu binaya 5 füze atılarak tamamen yıkılmasının, binanın yıkılmasından 1,5 saat sonra Yardımeli Derneğine füze atılmasının, bu füzeler nedeniyle binanın tamamen yıkılmasının, İsrail ordusunun Anadolu Ajansını, Yardımeli Derneğini, insani yardım kuruluşlarını bilerek hedef aldığını gösterdiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İsrail, savaş suçu işlemektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesini harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail'in sivil hedeflere yönelik saldırısı, aynı zamanda insanlık suçu kapsamındadır. İnsanlık aleyhine işlenen suçlar, Türkiye'de dünyanın birçok ülkesinde, yerel mahkemelerin yetki alanındadır.

İsrail'i, sivil hedeflere yönelik bu alçakça saldırılarından dolayı kınıyor, saldırıya maruz kalan Anadolu Ajansına, Yardımeli Derneğine, diğer insani yardım kuruluşu temsilcilerine geçmiş olsun diyoruz. İsrail'in bu saldırısı, gerek milletlerarası hukuk gerekse insanlık aleyhine işlenen suçlar bakımından sorumluluklarını gerektirdiğinden, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, ve (insanlık aleyhine işlenen suçları soruşturma ve kovuşturma yetkisi olan) ülkelerin savcılarının, harekete geçmesini, bu saldırıya karar veren hükümet yetkilileri, saldırıya katılan askerler hakkında soruşturma açmasını ve cezalandırmalarını talep ediyoruz."