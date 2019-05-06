Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Maduro’dan orduya çağrı: ABD işgaline karşı hazırlıklı olun

Maduro’dan orduya çağrı: işgaline karşı hazırlıklı olun

Giriş Tarihi: 6.5.2019
Maduro’dan orduya çağrı: ABD işgaline karşı hazırlıklı olun
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, silahlı kuvvetler mensuplarıyla bir araya geldiği bir toplantıda askerlere "olası Amerikan işgaline karşı hazır olun" talimatı verdi. Maduro, "Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu mukaddes topraklara dokunmaya kalkarsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı. Maduro, ABD'nin, Venezuela'nın kaynaklarını ele geçirmek istediğini öne sürerek, "ABD'nin ülkemizi zayıflatmak için farklı bir savaş tarzı var. Bir grup darbeci hainle, Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetlerini ortadan kaldırmak için çok para harcayarak kurdukları komploları bulunuyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maduro’dan orduya çağrı: ABD işgaline karşı hazırlıklı olun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN