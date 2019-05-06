Maduro’dan orduya çağrı: ABD işgaline karşı hazırlıklı olun

BUGÜN NELER OLDU

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, silahlı kuvvetler mensuplarıyla bir araya geldiği bir toplantıda askerlere "olası Amerikan işgaline karşı hazır olun" talimatı verdi. Maduro, "Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu mukaddes topraklara dokunmaya kalkarsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı. Maduro, ABD'nin, Venezuela'nın kaynaklarını ele geçirmek istediğini öne sürerek, "ABD'nin ülkemizi zayıflatmak için farklı bir savaş tarzı var. Bir grup darbeci hainle, Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetlerini ortadan kaldırmak için çok para harcayarak kurdukları komploları bulunuyor" dedi.