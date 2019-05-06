ÖSO eli tetikte bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

ÖzgürSuriye Ordusu (ÖSO) güçleri, son günlerde Türk askerlerinin şehit olduğu hain saldırıların yapıldığı PKK/PYD/YPG'li teröristlerin kontrolündeki köyleri özgürleştirmek için eli tetikte operasyonun başlamasını bekliyor.ÖSO güçleri, dün ilerledikleri ancak tuzaklanmış patlayıcılar nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldıkları köyleri teröristlerden arındıracaklarını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Azez yakınlarında bir yüzbaşının şehit düşmesinin ardından ÖSO göçleri cumartesi günü, TSK birliklerinin top atışlarıyla vurduğu alanları ağır silahlarla ateş altına aldı.ÖSO güçleri daha sonra aynı bölgeleri teröristlerden temizlemek için taarruza geçti. ÖSO güçleri, Maranez ve Melkiye köylerinin bazı bölümlerinde kontrolü sağladı, ancak 3 askerin şehit olması nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı. Dün Maranez, Melkiya ve Şavarga köylerini gördükleri noktalarda konuşlanan ÖSO güçleri, eli tetikte operasyon talimatı beklemeye başladı.Bursa'nın dağ yöresinde toplanan yardımlar Afrin'deki Türkmenlere gönderildi. Gıda yardımları, Ramazan çadırlarında iftar Türkmenlere ikram edilecek.