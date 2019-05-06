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’nin Bulolo bölgesinde dağlık alanda meydana geldiği bildirilen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından uyarısı verilmedi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2019 06:20
Papua Yeni Gine’de deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Papua Yeni Gine'nin Bulolo bölgesindeki Lae kasabasının 66 kilometre güneybatısında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 127 kilometre derinliğinde ve dağlık alanda meydana geldiği belirlenen depremin ardından açıklama yapan Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, bölgede tsunami tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Başkent Port Moresby'den de hissedildiği belirtilen depremin şu ana kadar büyük bir hasara neden olmadığını açıklayan Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi de bazı iş yerlerinde şiddetli sarsıntıdan dolayı eşyaların döküldüğünü bildirdi.

Papua Yeni Gine afet ekiplerinin depremin etkili olduğu bölgelerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, şiddetli depremin Queensland eyaletinin kuzeyindeki bölgelerden de hissedildiğini açıkladı.

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Papua Yeni Gine’de deprem
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