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'da yolcu uçağı alev aldı! içerden böyle görüntülendi

’nın başkenti Moskova’da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yanan uçağın içindeki yolculardan biri tahliye öncesi uçak içindeki o anları kaydetti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 6.5.2019 11:14
Rusya'da yolcu uçağı alev aldı! Yangın içerden böyle görüntülendi

'nın başkenti Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yanan uçağın içindeki yolculardan biri tahliye öncesi uçak içindeki o anları kaydetti.

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Rusya'da yolcu uçağı alev aldı! Yangın içerden böyle görüntülendi
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