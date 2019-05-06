Sanal gerçeklik sayesinde doğum sancıları azalıyor

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ABD'deyapılan bilimsel bir çalışma, doğum sırasında sanal gerçeklik gözlüğüyle gösterilen görüntülerin anksiyeteyi yüzde 100'e yakın, acıyı ise yüzde 57 oranında azalttığını ortaya koydu. Los Angeles'taki Cedars Sinai Hastanesi'nde gerçekleştirilen deneyde, anne adaylarına sanal gerçeklik setleri verildi. Beş dakika sonra kadınların bu görüntülerin olumlu etkilerini hissetmeye başladıkları ortaya çıktı. Deneyi hastalarına uygulayan doktorlardan Ana Paula Merckel bu yöntemin bir hipno- doğum olduğunu belirtirken, anne adaylarına doğum sırasında sahil ve dere, kamp ateşi, açmaya başlayan pembe çiçekli bir ağaç gibi görüntülerin gösterildiği ifade ediliyor.