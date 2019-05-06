Stoltenberg’den S-400 açıklaması: Türkiye’nin ulusal kararı

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Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 6-7 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Brüksel'den önemli mesajlar verdi. Stoltenberg, Rusya'dan S-400 alımı konusu ile ilgili olarak "Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir" dedi. Türkiye-ABD ilişkileri, NATO'nun Türkiye'ye katkısı ve ittifakın geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Stoltenberg, ziyareti sırasında Türkiye'ye vereceği en büyük mesajın, "Türkiye de NATO'ya önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir" olduğunu söyledi. Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi satın alma kararıyla ilgili olaraksa, "Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir ancak az önce de belirttiğim gibi, müttefik silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği NATO için operasyon ve misyonların yürütülmesi bakımından temel bir husustur" şeklinde cevap verdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise bir televizyon programında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir" diye konuştu. Oktay, Türkiye'nin NATO müttefiki olarak sorumluluklarının tamamen yerine getirdiğini söyledi.