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Trump'ın eski avukatı cezaevine girdi

ABD Başkanı Donal Trump'ın kampanyasına yönelik yürütülen özel soruşturmada yalan söyleme ve vergi kaçırma gibi suçlardan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski avukatı , cezasını çekmek üzere hapishaneye girdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2019 19:52 Güncelleme Tarihi: 6.5.2019 19:54
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen cezaevine girdi

New York'taki evinden sabah saatlerinde ayrılan Cohen, Otisville'deki federal hapishaneye geldi.

Cohen, hapse girmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söylenecek daha çok şey var ve gerçeği paylaşabileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Aileme ve arkadaşlarıma yeniden kavuştuğumda ülke umarım yabancı düşmanlığı, adaletsizlik ve yalanların olmadığı bir yer olur." dedi.

Michael Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, vergi kaçırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustosta kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Michael Cohen, aralıkta 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

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Trump'ın eski avukatı Michael Cohen cezaevine girdi
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