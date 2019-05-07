Belçika'da gardiyanlar greve gitti

Hristiyan işçi sendikası ACV ve sosyalist sendika ACOD'un çağrısı üzerine grev kararı alan bazı gardiyanlar, iki gün boyunca işe gitmeyecek.

Hapishanenin idari işlerinden sorumlu birimin sözcüsü Kathleen Van De Vijver, Belçika'nın Flaman, Valon ve Brüksel bölgelerindeki birçok hapishanede gardiyanların yüzde 50'sinin işe gelmediğini duyurdu.

Ülkede son iki yıldır gardiyanların çalışma koşullarında iyileştirme talep etmek için grev çağrısında bulunan sendika temsilcileri, Adalet Bakanı Koen Geens'in sözlerini yerine getirmediğini, yeterli personel alımı ve bütçe tahsisi yapmadığını savunuyor.

Gardiyanlar, hapishanelere yeterince personel atanmamasından kaynaklanan kronik personel eksikliği, hapishanelerin aşırı kalabalık oluşu ve terfi eksikliği gibi temel sorunlardan şikayetçi olduklarını belirtiyor.