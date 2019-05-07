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Boeing’den itiraf: Problemi biliyorduk

ABD'li uçak üreticisi Boeing, model yolcu uçaklarındaki iki ölümcül kazaya yol açan yazılım probleminden, ilk kazadan yaklaşık 1 yıl önce haberdar olduğunu itiraf etti

Giriş Tarihi: 7.5.2019
Boeing’den itiraf: Problemi biliyorduk
BBC'de yer alan habere göre, Boeing'den yapılan açıklamada, 737 Max tipi uçaklarda, uçağın ekseni ile hava akımının doğrultusu arasındaki açıyı belirleyen hücum açısı sensörlerindeki uyuşmazlıkları haber veren yazılımdaki sorundan, modellerin ilk teslimatları yapıldıktan sonra haberdar olunduğu belirtildi. Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Endonezya'da ise Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
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Boeing’den itiraf: Problemi biliyorduk
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