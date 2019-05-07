Filistin’den Arjantin’e ilk teravih, ilk sahur

BUGÜN NELER OLDU

Ramazan ayının ilk teravihisive yurtdışındada coşkuylakarşılandı.Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı. Harem-i Şerif'in avlularını dolduran Filistinliler, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'de 23 Filistinliyi şehit etmesi nedeniyle bu yıl ramazan ayına buruk girdi. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da binlerce Müslüman, ramazan ayında ilk teravih namazını kılmak için Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi İstiklal Camisi'ne gitti. Irak'ın Kerkük kentinde ilk teravih namazı Büyük Nur Camisi'nde kılındı. Kerküklüler, Türkçe, Arapça ve Kürtçe dualar etti. Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde Gümülcine ve İskeçe'de camileri doldu. Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar ilk teravih namazayla ramazanı karşıladı. ABD, Almanya, Avusturya ve diğer Avrupa ülkeleri ile Arjantin'de camilerde toplanan Müslümanlar, namaz öncesinde Kuran-ı Kerim okudu.