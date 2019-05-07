Gazze şehitlerine ağlıyor

BUGÜN NELER OLDU

İsrail işgal güçlerinin cuma gecesi başlayıp hafta sonu devam eden saldırılarının bilançosu ağır oldu. Dün enkaz altındaki iki cansız bedene daha ulaşılmasıyla Filistinli şehit sayısı 25'e yükseldi. Yaşamını yitiren Filistinliler'den 2'si hamile olan 3 kadın ile 2 bebek oldu. 150 Filistinlinin de yaralandığı saldırılarda 130 apartman dairesi yıkıldı, 700'ü de hasar gördü. İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında bazı okullar ile çevresindeki araziler vurulan 2 üniversitede hasar oluştuğu öğrenildi.İsrail, Gazze'nin farklı noktalarında Hamas ve İslami Cihad'a ait olduğunu ileri sürdüğü 350 hedefe hava saldırısı düzenledi. İsrail tarafı ise Gazze'den 700 roket atıldığını ileri sürdü. Bu roket saldırılarında 4 İsrailli yaşamını yitirdi. Dün sabah taraflar arasında ateşkes sağlandı. Yoğun hava bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin ardından sakinlik hakimdi.İsrail'deki aşırı sağcı Birleşik Sağ Partisi milletvekili Bezalel Smotrich ise İsrail'deki devlet terörünü açıkça dile döktü. Aşırı sağcı vekil, şehit olan Filistinli sayısını az buldu. Filistinlilere karşı yürüttüğü nefret söylemiyle öne çıkan Smotrich, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İsrail ordusunun cumartesi ve pazar günleri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 700 Filistinlinin öldürülmesi gerektiğini kaydetti.AVRUPA ülkeleri, İsrail'in Gazze'de aralarında iki bebeğin de olduğu sivilleri şehit etmesine değinmeden son gerginlikte Hamas'ı suçlayıp Tel Aviv yönetimine destek verirken, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden bir gün sonra Anadolu Ajansı'nın (AA) ofisinin bombalamasını kınamadı. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin tek kalemden çıkmış gibi olan açıklamalarda, "İsrail'in kendini savunma hakkına" vurgu yapılarak, Filistinlilerin şehit edilmesi meşrulaştırılmaya çalışıldıULUSLARARASI Basın Enstitüsü (IPI), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıyı kınadı. Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan IPI'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteciler ve medya kuruluşları bir çatışmada asla kabul edilebilir hedefler değildir" denildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de AA'nın ofisinin de bulunduğu binanın hedef almasını kınadı.