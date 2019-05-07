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Juncker: ABD ve gerginliği küresel risk iştahını zayıflatır

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD ve arasında devam eden ticaret gerginliklerinin küresel yatırım iştahında olumsuz etkiler yaratacağı uyarısı yaptı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2019 15:21
Juncker: ABD ve Çin gerginliği küresel risk iştahını zayıflatır

Juncker, "Yatırımcılıar iki ülke arasındaki problemlerin çözüleceğini düşünmüyorlarsa küresel risk iştahında bir zayıflama olacaktır" dedi.
Juncker'in yorumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 200 milyar dolar değerindeki Çin malının gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 25 düzeyinew yükseltmeyi planladığını duyurması sonrasında geldi.

İki ülkenin heyetleri gelecek hafta Washington'da gerçekleşecek toplantyıya katılacaklar; ancak, Çin'den ABD'nin tutumu karşısında taviz verilmeyeceği açıklaması yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasıdaki ticaret ilişkilerini değerlendiren Juncker, AB'nin ABD ile ilişkileri konusunda Trump'a güvenemeyeceğini söyledi.

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Juncker: ABD ve Çin gerginliği küresel risk iştahını zayıflatır
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