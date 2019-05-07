KKTC’de FETÖ'yle bağlantılı 3 polis görevden ihraç edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 3 polis görevden ihraç edildi.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bünyesinde oluşturulan özel birimin çalışması sonrası irtibatları tespit edilen polislerin meslekten ihraç edildiği; 15'e yakın polis ile ilgili de araştırmalarının sürdüğü belirledi.

KKTC'de 51/84 sayılı Polis Örgütü Yasası kapsamında "Kamu yararı gereği" polisler mahkeme emri olmaksızın görevinden ihraç edebiliyor. İhraç edilenler, Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurabiliyor.