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’de 'yle bağlantılı 3 polis görevden ihraç edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () Fetullahçı Terör Örgütü () ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 3 polis görevden ihraç edildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 7.5.2019 15:07
KKTC’de FETÖ'yle bağlantılı 3 polis görevden ihraç edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 3 polis görevden ihraç edildi.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bünyesinde oluşturulan özel birimin çalışması sonrası irtibatları tespit edilen polislerin meslekten ihraç edildiği; 15'e yakın polis ile ilgili de araştırmalarının sürdüğü belirledi.

KKTC'de 51/84 sayılı Polis Örgütü Yasası kapsamında "Kamu yararı gereği" polisler mahkeme emri olmaksızın görevinden ihraç edebiliyor. İhraç edilenler, Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurabiliyor.

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KKTC’de FETÖ'yle bağlantılı 3 polis görevden ihraç edildi
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