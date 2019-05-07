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’den ABD’ye tepki

Giriş Tarihi: 7.5.2019
TÜRKIYE, kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı olumsuz açıklamanın gerçeklerden kopuk olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sondaj sınırlandırma anlaşmalarının hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türkleri için geçerli olmadığı hatırlatılarak, "Üçüncü tarafların kendilerini adeta uluslararası mahkeme yerine koyarak deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez" denildi.
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Türkiye’den ABD’ye tepki
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