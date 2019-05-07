Yakıt tankeri patladı: 55 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Nijer'in başkenti Niamey'in doğusundaki Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 55 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Bazoum Muhammed, olay yerinde yaptığı açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde tankerin park ederken devrildiğini ve taşıdığı yakıtın sızmaya başladığını belirtti. Muhammed, "Çevredeki insanlar sızan yakıtı borularla çekmeye başladı. Bu insanlardan biri tankerin yanına kontağı kapatılmamış bir motosikletle geldi. Patlamaya bu motosikletin motorundaki bir kıvılcım neden oldu" ifadelerini kullandı. Bakan Muhammed, olayda 55 kişinin öldüğünü, çoğu ikinci ve üçüncü dereceden yanık taşıyan 37 kişinin yaralandığını bildirdi.